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Конкурсник мусинской «Аиды и Д» выставил на торги права требования к «Банной усадьбе» Альберта Юлдашева

17:57, 17.03.2020
Конкурсник мусинской «Аиды и Д» выставил на торги права требования к «Банной усадьбе» Альберта Юлдашева
Фото: realnoevremya.ru / Мария Горожанинова

Конкурсный управляющий ООО «Аида и Д» выставил на торги права требования к ООО «Банная усадьба» на 56,9 млн рублей.

Лот выставлен за 38,4 млн рублей. Торги пройдут в электронном виде, их итоги подведут 19 июня, говорится в сообщении Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Напомним, что ООО «Аида и Д», учрежденное женой экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина в марте 2017 года, было признано банкротом. «Банная усадьба» принадлежит Альберту Юлдашеву, который также известен как собственник популярного казанского ресторана «Пир».

Происшествия Татарстан
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