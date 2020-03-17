Власти Татарстана рассказали о состоянии первого зараженного коронавирусом в республике

Оперативный штаб сообщил подробности о первом случае коронавируса в Татарстане. Гражданин Франции был направлен на карантин сразу по прибытии в Казань.

После того как медики получили данные его анализов, он был доставлен в инфекционную больницу.

Отмечается, что состояние пациента при поступлении оценивалось как средней тяжести. Теперь оно ближе к удовлетворительному. Температуры нет. Находится под наблюдением врачей.

Ранее стало известно, что в республике зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом.