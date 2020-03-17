КФУ с 19 марта переходит на дистанционное обучение
Казанский федеральный университет с 19 марта и на три недели переходит на дистанционное обучение.
«На данный момент в университете проводится работа по актуализации полной информации по преподаваемым дисциплинам в личном кабинете преподавателя (рабочие программы дисциплин, учебно-методические материалы, ссылки на онлайн-ресурсы как на сайте КФУ, так и на сторонних сайтах), ознакомление всех студентов с форматами работы в электронной информационно-образовательной среде», — говорится в сообщении пресс-службы вуза.
Отмечается, что учебный процесс будет проходить без потери академических часов и речи о внеплановых каникулах не идет.
Ранее сообщалось, что студентов Набережночелнинского института Казанского федерального университета перевели на дистанционное обучение до 15 апреля.ОбществоОбразование Татарстан
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