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КФУ с 19 марта переходит на дистанционное обучение

16:54, 17.03.2020
КФУ с 19 марта переходит на дистанционное обучение
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Казанский федеральный университет с 19 марта и на три недели переходит на дистанционное обучение.

«На данный момент в университете проводится работа по актуализации полной информации по преподаваемым дисциплинам в личном кабинете преподавателя (рабочие программы дисциплин, учебно-методические материалы, ссылки на онлайн-ресурсы как на сайте КФУ, так и на сторонних сайтах), ознакомление всех студентов с форматами работы в электронной информационно-образовательной среде», — говорится в сообщении пресс-службы вуза.

Отмечается, что учебный процесс будет проходить без потери академических часов и речи о внеплановых каникулах не идет.

Ранее сообщалось, что студентов Набережночелнинского института Казанского федерального университета перевели на дистанционное обучение до 15 апреля.

ОбществоОбразование Татарстан
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