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Погода в Казани побила восьмой температурный рекорд с начала весны

13:40, 17.03.2020
Погода в Казани побила восьмой температурный рекорд с начала весны
Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Погода в Казани вчера, 16 марта, побила очередной температурный рекорд.

Отметим, что это восьмое погодное «достижение», зафиксированное с начала весны.

Так, по данным метеостанции «Казань-Опорная», температура вчера днем составила +5,3 градуса . Авиационная метеостанция «Казань-Аэропорт» зафиксировала температуру +4,7 градуса, а метеостанция «Казань-Сокол» — +5 градусов.

Как уточняют синоптики, предыдущий максимум температуры воздуха в столице Татарстана в этот день был зафиксирован в 1975 году и составил +4,6 градуса.

Напомним, первый «весенний» показатель выше нормы в этом году был зафиксирован 2 марта.

Общество Татарстан
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