Резиденты ТОСЭР Челнов перечислили более 66 млн рублей в бюджет города

Резиденты ТОСЭР Набережных Челнов перечислили в бюджет города налог на доходы физических лиц в сумме 66,9 млн рублей по итогам 2019 года, что на 58% больше, чем в 2018 году.

В консолидированный бюджет Татарстана НДФЛ перечислен в сумме 271 млн рублей, отметила замруководителя исполкома города, начальник управления финансов Ирина Сагидуллина.

По динамике налоговых поступлений в бюджет города рост по сравнению с 2018 годом показали следующие предприятия: ООО «Набережночелнинский трубный завод» — 213%, АО «Изоляционный трубный завод» — 186%, ООО «Техника — Агро» — 165%, ООО «ХАЙЕР ФРИДЖ РУС» — 142%, ООО «Заряд» — 115%, ООО «АПК «Камский» — 112%, передает пресс-служба мэрии автограда.