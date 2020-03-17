Европейская конфедерация волейбола приостановила все соревнования из-за коронавируса

Европейская конфедерация волейбола (CEV) приостановила проведение всех соревнований под своей эгидой на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Это было трудное и болезненное решение, которое мы приняли с учетом здоровья и безопасности наших игроков, официальных лиц и болельщиков. Однако учитывая общую ситуацию в Европе и стремясь обеспечить четкое руководство и разумное планирование для всех заинтересованных сторон, мы должны были принять это решение уже сейчас. Мы будем продолжать следить за ситуацией и работать вместе со всеми заинтересованными сторонами, чтобы найти взаимные решения в зависимости от дальнейшего развития кризиса», — сказал президент CEV Александар Боричич.

Таким образом, перенесенные ранее на 3 апреля матчи Лиги чемпионов, Кубка CEV, Кубка вызова пройдут в другое время, о котором будет сообщено позднее.

Напомним, «Динамо-Казань» должно сыграть в четвертьфинале Кубка CEV против итальянской «Бусто Арсицио». В первом матче команда Ришата Гилязутдинова выиграла со счетом 3:0.