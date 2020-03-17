В Челнах при пожаре в рыбном магазине погиб мужчина
В Набережных Челнах при пожаре в рыбном магазине погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.
Пожар произошел сегодня утром. Сообщение о возгорании на номер 112 поступило в 8.32. Загорелся рыбный магазин, расположенный в доме №26/10 в Новом городе. К моменту прибытия пожарный подразделения здание было сильно задымлено.
Пожар потушили к 9 часам утра. Площадь возгорания составила 6 кв. метров. Во время тушения спасатели обнаружили тело мужчины. Его личность пока не установлена.
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