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Конституционный суд рассмотрел запрос президента о проверке закона о поправках в Конституцию

16:39, 16.03.2020 Сюжет:  Поправки к Конституции РФ
Конституционный суд рассмотрел запрос президента о проверке закона о поправках в Конституцию
Фото: wikimedia.org

Конституционный суд опубликовал заключение по запросу президента о проверке закона о поправках в Конституцию.

Соответствующее заявление сделано на сайте суда.

Напомним, закон о поправках в Основной документ страны поступил на рассмотрение в КС РФ в субботу, 14 февраля.

Отметим, что заседания проводились в закрытом режиме. В самом суде отметили, что данная процедура не предполагает проведения публичных слушаний.

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