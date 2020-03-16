Конституционный суд рассмотрел запрос президента о проверке закона о поправках в Конституцию

Конституционный суд опубликовал заключение по запросу президента о проверке закона о поправках в Конституцию.

Соответствующее заявление сделано на сайте суда.

Напомним, закон о поправках в Основной документ страны поступил на рассмотрение в КС РФ в субботу, 14 февраля.

Отметим, что заседания проводились в закрытом режиме. В самом суде отметили, что данная процедура не предполагает проведения публичных слушаний.