Конституционный суд рассмотрел запрос президента о проверке закона о поправках в Конституцию
Конституционный суд опубликовал заключение по запросу президента о проверке закона о поправках в Конституцию.
Соответствующее заявление сделано на сайте суда.
Напомним, закон о поправках в Основной документ страны поступил на рассмотрение в КС РФ в субботу, 14 февраля.
Отметим, что заседания проводились в закрытом режиме. В самом суде отметили, что данная процедура не предполагает проведения публичных слушаний.ОбществоВласть
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