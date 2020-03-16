В России число зараженных коронавирусом выросло до 93

Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Так, семь пациентов заразились при контакте с заболевшими на территории страны, остальные 86 случаев — привозные.

Голикова уточнила, что порядка 15 тыс. человек находятся под медицинским наблюдением в связи с ситуацией с коронавирусом, они абсолютно здоровы.

По ее словам, в России производится до 100 тыс. систем для выявления коронавируса в сутки. Они будут распространены во всех регионах страны, передает ТАСС.