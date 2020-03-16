Синоптики Татарстана прогнозируют дождь и до +6°С

В понедельник в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 4—9 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха будет колебаться в пределах 1—6 градусов выше ноля. В Казани метеорологи предсказывают от +3°С до +5°С. В Набережных Челнах термометры покажут более широкий разброс от +1°С до +5°С.