Власти выделят на льготные кредиты бизнесу еще 5 млрд рублей

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Российский бюджет может выделить дополнительные 5 млрд рублей для программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Общий объем финансирования программы достигнет 12 млрд.

Поручение выделить дополнительные деньги дал первый вице-премьер Андрей Белоусов, пишут «Известия».

При этом суммарный объем компенсации банкам определить трудно: государство оплачивает кредитным организациям от 2% до 3,5% стоимости займа в зависимости от категории клиента, пояснил глава «Опоры России» Александр Калинин.

По итогам 2019 года целевой показатель в 1,12 трлн рублей выданных займов достигнут не был — кредитно-гарантийная помощь малому бизнесу составила 750 млрд рублей.