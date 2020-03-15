Пермские власти ввели свободное посещение школ

Министерство образования Пермского края решило перевести школы региона на свободное посещение. Таким образом в регионе намерены сократить риск распространения коронавирусной инфекции

«Начиная со следующей недели, каждый родитель вправе сам принять решение: продолжить обучение ребенка непосредственно в школе или же перевести его на дистанционную форму обучения. Все школы края могут выстроить работу таким образом, чтобы это не сказалось на образовательном процессе», — написала в Instagram министр образования края Раиса Кассина.

Она добавила, что учебные заведения обеспечены средствами для организации обучения в онлайн-форматах.

Ранее свободное обучение было введено в Москве и Московской области. Минпросвещения РФ рекомендовало принять подобные меры по всей стране.