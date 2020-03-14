Комик Александр Долгополов, шутивший про Дербышки, вернулся в Россию

Комик Александр Долгополов сообщил, что возвращается в Россию спустя два месяца после отъезда.



«Я решил, что оставаться в Европе и интегрироваться в новое общество с призрачными комедийными перспективами будет для меня сейчас сложнее, чем вернуться домой и попробовать бороться за свои права», — написал Долгополов в Instagram.

Ранее в конце января Управление МВД по Московской области направило официальный запрос в петербургский стендап-клуб HopHead после выступления Долгополова.

«Моя карьера вышла на новый уровень — два года назад на меня охотились деревенские гопники, теперь охоту открывает целое государство, вау!» — написал он. Вскоре комик покинул Россию.

Напомним, что Долгополов стал известен после того, как пошутил про поселок Дербышки. Юмор обернулся требованиями казанцев извиниться и угрозами приехать и «подправить» ему лицо.

