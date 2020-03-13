Мэр Челнов пожертвует 1 млн рублей на строительство мечети «Джамиг»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев и его семья пожертвуют 1 млн рублей на строительство мечети «Джамиг».

В этом году планируется возвести корпус мечети, на что необходимо 240 млн рублей, сообщает пресс-служба Набережночелнинского мухтасибата.

«Я являюсь уже пятым мэром, при котором строится соборная мечеть. Ее возведение растянулось на 28 лет. Очень бы хотелось увидеть завершение проекта. Мы тут с семьей посоветовались и решили пожертвовать миллион рублей в фонд содействия строительству «Джамиг». Нам никто мечеть не построит, если сами не будем прикладывать для этого усилия», — сказал Магдеев.

Ранее Магдеев предложил обратиться к предприятиям Челнов за деньгами на соборную мечеть «Джамиг».

Отметим, что мечеть строят с 1993 года — уже более четверти века, однако макет здания представили только в ноябре 2019 года. Работы после закладки надолго прерывались и возобновились в 2007 году.