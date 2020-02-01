Мэр Челнов предложил обратиться к предприятиям города за деньгами на соборную мечеть

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев сегодня проинспектировал ход строительства соборной мечети «Джамиг» в городе.

— Попытаемся вернуться к той хорошей идее, которая была 28 лет назад здесь — в Набережных Челнах — озвучена. В торжественной обстановке, собирали граждан, жителей города. Будем обращаться к нашим руководителям предприятий, трудовым коллективам, сами в стороне не останемся для того, чтобы внести вклад в строительство этого объекта, — приводит слова Магдеева пресс-служба администрации Челнов.

В сообщении администрации также отмечается, что сейчас строительство соборной мечети ведется исключительно на пожертвования, полученные от прихожан. В 2019 году сумма таких пожертвований возросла в 2,5 раз. На работы сейчас требуется не менее 240 млн рублей.

Эту мечеть строят с 1993 года — уже более четверти века, однако макет здания представили только в ноябре минувшего года. Работы после закладки надолго прерывались и возобновились в 2007 году, В 2017 году были завершены работы по возведению фундамента. Сейчас ведется монтаж железобетонных конструкций, выполняется армирование плиты перекрытия.