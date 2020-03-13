«Уфа» отменила презентацию новичков

«Уфа» отменила презентацию новичков команды перед болельщиками.

По сообщениям СМИ, встречу пришлось отменить из-за отказа торгового центра в проведении данного мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса.

Изначально планировалось, что клуб представит зимних новичков полузащитника Остона Урунова и нападающего Гамида Агаларова в одном из крупнейших торговых центров Уфы. Игроки должны были пообщаться, раздать автографы и сделать селфи с болельщиками.

Отметим, что в Башкортостане пока не введены какие-либо карантинные ограничения из-за вируса.