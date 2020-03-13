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«Уфа» отменила презентацию новичков

10:59, 13.03.2020
«Уфа» отменила презентацию новичков
Фото: vk.com/ufafc

«Уфа» отменила презентацию новичков команды перед болельщиками.

По сообщениям СМИ, встречу пришлось отменить из-за отказа торгового центра в проведении данного мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса.

Изначально планировалось, что клуб представит зимних новичков полузащитника Остона Урунова и нападающего Гамида Агаларова в одном из крупнейших торговых центров Уфы. Игроки должны были пообщаться, раздать автографы и сделать селфи с болельщиками.

Отметим, что в Башкортостане пока не введены какие-либо карантинные ограничения из-за вируса.

СпортФутбол Башкортостан
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