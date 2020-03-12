На конкурсе Startup Tour в Инноплисе победил вендинговый автомат по продаже пельменей

Победителем гранд-финала татарстанского этапа Open Innovations Startup Tour стал проект Pel-Meni — созданный в Казани вендинговый автомат по продаже пельменей. Его автор Семен Фролов получил 300 тыс. рублей. Мероприятие по поиску перспективных инновационных проектов проходило 11 и 12 марта на площадке технопарка им. А.С. Попова в Иннополисе.

По словам Фролова, на пельмени его «подсадила» бабушка.

«Я рассчитываю привить любовь к ним всем на планете. Не понимаю, почему пельмени уступают в известности бургерам. Мы решили делать пельменную максимально автоматизированной и пришли к идее вендинга. Сначала несколько месяцев лепили и варили их сами. Даже разогревали промышленным феном — был такой веселый период», — сказал он.

Создатель автомата отметил, что была разработана технология, позволяющая за 2 минуты готовить пельмени, по вкусовым качествам не отличающиеся от только что сваренных домашних. Сейчас промышленный серийный образец автомата проходит финальное тестирование в Казани.

Все победители регионального конкурса получили приглашения на Startup Village — самую масштабную в России и СНГ стартап-конференцию, которая пройдет в мае в инновационном центре «Сколково», отмечает пресс-служба Минцифры РТ.

