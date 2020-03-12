Прокуратура выявила завышение стоимости работ по капремонту трех домов в Казани

Прокуратура Казани вместе с Департаментом казначейства Министерства финансов РТ в ходе выборочной проверки трех жилых домов столицы Татарстана выявила факт завышения стоимости принятых по капитальному ремонту работ в размере более 145 тыс. рублей.

В связи этим прокуратура внесла в адрес генерального директора ООО «СМП «Портал» представление об устранении нарушений и привлечении виновных к ответственности.

В итоге нарушения были устранены и одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Ранее сообщалось, что в Казани по программе капремонта в прошлом году капитально отремонтировали 239 домов на сумму 1,7 млрд рублей.