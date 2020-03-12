Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявили в России

Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлено в РФ за последние сутки, сообщили в оперативном штабе.

Так, четыре новых случая зарегистрировано в Москве, по одному в Калининграде и Краснодарском крае.

Все контактировавшие с заболевшими установлены, они находятся под наблюдением, пишет «РИА Новости».

Таким образом, число зараженных коронавирусом в России увеличилось до 34 человек.