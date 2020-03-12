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Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявили в России

19:28, 12.03.2020 Сюжет:  Китайский коронавирус
Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявили в России
Фото: realnoevremya.ru

Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлено в РФ за последние сутки, сообщили в оперативном штабе.

Так, четыре новых случая зарегистрировано в Москве, по одному в Калининграде и Краснодарском крае.

Все контактировавшие с заболевшими установлены, они находятся под наблюдением, пишет «РИА Новости».

Таким образом, число зараженных коронавирусом в России увеличилось до 34 человек.

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