Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявили в России
Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлено в РФ за последние сутки, сообщили в оперативном штабе.
Так, четыре новых случая зарегистрировано в Москве, по одному в Калининграде и Краснодарском крае.
Все контактировавшие с заболевшими установлены, они находятся под наблюдением, пишет «РИА Новости».
Таким образом, число зараженных коронавирусом в России увеличилось до 34 человек.
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