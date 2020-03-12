Михельсон — журналистам о влиянии коронавируса: «Вот и отойдите подальше, а то вдруг заразитесь»

Министр энергетики Александр Новак провел совещание с руководителями нефтегазовых компаний, на котором стороны обсудили ситуацию на нефтяных рынках. В совещании приняли участие президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, глава «Газпром нефти» Александр Дюков, глава «Татнефти» Наиль Маганов, глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон и другие, пишет «Интерфакс».

Михельсон, отвечая на вопрос журналистов о влиянии коронавируса, заявил: «Вот и отойдите подальше, а то вдруг заразитесь».

Напомним, что глава «Татнефти» Наиль Маганов после встречи заявил, что стоимость нефти в $8 за баррель не критична для компании.