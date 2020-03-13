В пятницу 13-го в Татарстане ожидается сильный ветер порывами до 18—23 м/с

В пятницу, 13 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами осадки преимущественно в виде дождя.

Ветер юго-западный умеренный, днем временами сильный порывами до 18—23 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +4°С до +9°С. В Казани возможно от +6°С до +8°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от +5°С до +7°С.