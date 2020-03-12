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СМИ: в Уфе у пациентки Республиканской клинической больницы заподозрили коронавирус

14:30, 12.03.2020 Сюжет:  Китайский коронавирус
СМИ: в Уфе у пациентки Республиканской клинической больницы заподозрили коронавирус

В Уфе с подозрениями на коронавирусную инфекцию госпитализирована женщина, вернувшаяся из Африки.

По данным агентства «Вся Уфа», женщина обратилась к врачам с симптомами заболевания. На двери появилось объявление о временном закрытии. После дезинфекции всех этажей здание заработало в штатном режиме.

Минздрав РБ ситуацию не комментирует.

Ранее «Реальное время» опубликовало материал, как Татарстан защищается от пандемии коронавируса.

Общество Татарстан
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