СМИ: в Уфе у пациентки Республиканской клинической больницы заподозрили коронавирус

В Уфе с подозрениями на коронавирусную инфекцию госпитализирована женщина, вернувшаяся из Африки.

По данным агентства «Вся Уфа», женщина обратилась к врачам с симптомами заболевания. На двери появилось объявление о временном закрытии. После дезинфекции всех этажей здание заработало в штатном режиме.

Минздрав РБ ситуацию не комментирует.



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