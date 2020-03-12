ЦСКА проведет жеребьевку для тех, кто хочет попасть на матч с «Уфой»

Московский ЦСКА проведет жеребьевку среди обладателей сезонных абонементов, в которой определит тех, кто получит доступ на матч 22-го тура РПЛ против «Уфы».

Подобное решение принято в целях выполнения указа мэра Москвы Сергея Собянина по ограничению числа участников массовых спортивных мероприятий в столице из-за коронавируса.

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что уфимский клуб договорился с руководством армейцев о выделении гостевой квоты в размере 50 билетов. Они достанутся первым 50 людям, подавшим заявку на матч.

Также путем жеребьевки определятся болельщики, которые смогут попасть на стадион на игру с питерским «Зенитом».