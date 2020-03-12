ФНС банкротит СХП «Свияга» за долг в 44 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Федеральная налоговая служба (ФНС) потребовала банкротства ООО «Сельхозпредприятие «Свияга». Сумма требований составляет 43,7 млн рублей.

Иск поступил в Арбитражный суд Татарстана накануне. Пока не назначено даже рассмотрение заявления, следует из материалов суда.

В этом году СХП «Свияга» уже попадало в новости из-за суда над экс-начальником одной из молочных ферм, входящих в структуру предприятия. В 2018 году охранник фермы «Тявгельдино» перевозил корм для животных, не имея опыта управления гужевыми повозками. Он шел рядом с лошадью, а должен был сидеть в телеге. В какой-то момент кобыла поскакала, мужчина упал, а животное наступило на него, после чего рабочего переехало телегой.

Напомним, СХП «Свияга» входило в топ-50 российских изготовителей молока. Предприятие заняло 49-е место.