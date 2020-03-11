Всероссийская федерация плавания: чемпионат России по плаванию в Казани переноситься не будет

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что распространение коронавируса не помешает Казани принять чемпионат России по плаванию. Соревнования, которые являются отборочным этапом к Олимпийским играм 2020 года в Токио, пройдут с 3 по 10 апреля.

«Чемпионат России не переносится, он состоится в запланированные сроки», — цитирует ТАСС Сальникова.



Ранее этапы Мировой серии по прыжкам в воду и синхронному плаванию в Казани перенесли на сентябрь. Они должны были пройти с 20 по 22 марта и с 17 по 19 апреля соответственно. Перенос связан с распространением коронавируса.