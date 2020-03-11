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В Челнах может появиться центр медицины катастроф

18:37, 11.03.2020
В Челнах может появиться центр медицины катастроф
Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах может появиться второй в республике центр медицины катастроф, рассказал министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

«Мы прорабатываем с федеральным центром вопрос об открытии в Набережных Челнах второго центра медицины катастроф, который мог бы решить проблему северо-востока нашей республики по быстрой доставке пациентов», — заявил он на итоговом заседании медсовета в Нижнекамске.

Также в рамках медицинского совета сегодня представили стратегию развития системы здравоохранения Нижнекамского района до 2025 года.

Так, в Нижнекамске планируют построить третью детскую поликлинику. Ее строительство позволит обеспечить детей доступной первичной медико-санитарной помощью, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

ОбществоМедицина Татарстан
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