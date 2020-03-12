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Сегодня в большинстве районов Татарстана ожидаются дожди и до +9 градусов

05:34, 12.03.2020
Сегодня в большинстве районов Татарстана ожидаются дожди и до +9 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В четверг, 12 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Утром и днем в большинстве районов Татарстана дождь.

Ветер юго-западный умеренный, местами сильный порывами до 15—18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +4°С до +9°С. В Казани возможно от +6°С до +8°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от +4°С до +7°С.

Общество
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