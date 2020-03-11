Даниил Фомин: «Мы рады ничьей с «Зенитом», против них тяжело играть»

Полузащитник «Уфы» Даниил Фомин подвел итоги матча 21-го тура РПЛ против питерского «Зенита» (0:0).

«Для нашей команды ничья с «Зенитом» — это положительный результат: мы положили одно очко в свою копилку. Против питерцев тяжело играть. Особенно на выезде. Мы рады добытому баллу и намерены идти дальше. Можно ли сказать, что «Краснодар» сейчас сильнее «Зенита», так как они нас обыграли в прошлом туре? Нет, это были совершенно разные матчи, так нельзя судить», — сказал Фомин.

После 21-го тура «Уфа» набрала 26 очков и занимает 8-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре уфимцы сыграют на выезде с московским ЦСКА.