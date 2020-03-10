В Татарстане начали проверки по поводу выбросов с завода «Тэмпо» — видео
Роспотребнадзор и Росприроднадзор начали проверки после сообщений о вредных выбросах литейного производства Камского металлургического комбината «Тэмпо», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Также жители Азьмушкино Тукаевского района жалуются на сильный шум по ночам.
На данный момент готовятся результаты проверок. В самом комбинате на запросы журналистов не отвечают. В исполкоме Тукаевского района тем временем сообщили о скорой посадке деревьев в селе Азьмушкино.
Ранее специалисты Прикамского территориального управления провели замеры атмосферного воздуха по 10 показателям, однако превышений предельно допустимых концентраций выявлено не было.Общество Татарстан
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