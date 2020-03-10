В Казани задержали женщину по подозрению в убийстве мужчины в Международный женский день

В Казани задержали 49-летнюю женщину по подозрению в убийстве 60-летнего мужчины в Международный женский день. Возбуждено уголовное дело.

Тело с признаками насильственной смерти в виде двух колото-резанных ранений в области спины был обнаружен вечером 8 марта в одном из садоводческих товариществ в поселке Дербышки. Задержанная женщина дала признательные показания, сообщает пресс-служба СК.

По версии следствия, женщина вместе с супругом пришла к потерпевшему в гости. В ходе распития спиртного, между мужчинами произошла драка. В результате подозреваемая нанесла смертельные ранения хозяину дома. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об аресте женщины.