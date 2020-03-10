В «Татспиртпроме» сменился руководитель пресс-службы

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Новым руководителем пресс-службы АО «Татспиртпром» стала Марина Коновалова. Сегодня топ-менеджменту компании ее представил генеральный директор Руслан Максудов.

Коновалова сменила на этом посту Регину Гарифуллину, которая отвечала за информационную политику «Татспиртпрома» с конца 2017 года, сообщает пресс-служба компании.



Ранее Коновалова занимала должность заместителя генерального директора АО «Татмедиа». Она работала в том числе имиджмейкером в ОАО «Татнефть», коммерческим директором ОАО «ТРК «Новый Век» и директором телеканала «Казань».