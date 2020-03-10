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В «Татспиртпроме» сменился руководитель пресс-службы

17:08, 10.03.2020
В «Татспиртпроме» сменился руководитель пресс-службы
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Новым руководителем пресс-службы АО «Татспиртпром» стала Марина Коновалова. Сегодня топ-менеджменту компании ее представил генеральный директор Руслан Максудов.

Коновалова сменила на этом посту Регину Гарифуллину, которая отвечала за информационную политику «Татспиртпрома» с конца 2017 года, сообщает пресс-служба компании.

Ранее Коновалова занимала должность заместителя генерального директора АО «Татмедиа». Она работала в том числе имиджмейкером в ОАО «Татнефть», коммерческим директором ОАО «ТРК «Новый Век» и директором телеканала «Казань».

Бизнес Татарстан
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