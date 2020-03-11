Сегодня в Татарстане потеплеет до +8 градусов

В среду, 11 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Утром местами небольшой дождь, туман. Днем преимущественно без осадков.

Ветер южный, юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +3°С до +8°С. В Казани возможно от +5°С до +7°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от +3°С до +7°С.