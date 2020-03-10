Президент России не видит смысла в досрочных выборах в Госдуму

Президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы после предложения обнулить президентские сроки заявил, что не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму.



«Разумеется, в конечном итоге это ваше решение. Но если по этому вопросу в парламенте нет консенсуса, а его, как мне сказал председатель (Госдумы Володин, — прим. ред.), нет, то я не вижу необходимости в досрочных выборах в Государственную думу», — заявил глава государства.

Напомним, ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил после принятия поправок в Конституцию провести досрочные парламентские выборы. Его поддержал депутат Госдумы от «Единой России» Александр Карелин.