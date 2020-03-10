Сегодня 80-летие отмечает Чак Норрис — известный актер и герой интернета

Сегодня исполнилось 80 лет Карлосу Рэю (Чаку) Норрису, американскому киноактеру и мастеру боевых искусств.

Норрис родился 10 марта 1940 года в городе Райан (Оклахома, США). После окончания школы он начал службу в рядах Военно-воздушных сил США на базе в Южной Корее, там он получил прозвище Чак, там же он начал изучать боевые искусства (как он сам признавался, от скуки). Он отслужил в войсках три года и к концу службы уже обладал черным поясом по карате. В дальнейшем он открыл целую сеть собственных школ боевых искусств.

В кинематограф Чака Норриса привел киноактер Стив Маккуин, один из посетителей школ карате Чака Норриса. Дебютной картиной для него стал фильм с участием Брюса Ли «Путь дракона» (1972), однако серьезные роли он стал получать гораздо позже — с 1977-го.

Наибольшую известность Чаку Норрису принес сериал «Крутой Уокер», где он сыграл главную роль. В дальнейшем за ним закрепился образ практически непобедимого олицетворения лозунга «добро должно быть с кулаками» — подобных персонажей он играл в большинстве своих фильмов.

Именно образ «крутого Уокера» принес Чаку Норрису славу в интернете в 2005 году — в качестве интернет-мема актера знают и по сей день. Пользователям интернета широко известен список фактов о Чаке Норрисе (и его «удар Чака Норриса ногой с разворота (УЧНН(С)Р)», пародирующий многие штампы голливудских боевиков.

Так, согласно этому списку: