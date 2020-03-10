Сегодня 80-летие отмечает Чак Норрис — известный актер и герой интернета
Сегодня исполнилось 80 лет Карлосу Рэю (Чаку) Норрису, американскому киноактеру и мастеру боевых искусств.
Норрис родился 10 марта 1940 года в городе Райан (Оклахома, США). После окончания школы он начал службу в рядах Военно-воздушных сил США на базе в Южной Корее, там он получил прозвище Чак, там же он начал изучать боевые искусства (как он сам признавался, от скуки). Он отслужил в войсках три года и к концу службы уже обладал черным поясом по карате. В дальнейшем он открыл целую сеть собственных школ боевых искусств.
В кинематограф Чака Норриса привел киноактер Стив Маккуин, один из посетителей школ карате Чака Норриса. Дебютной картиной для него стал фильм с участием Брюса Ли «Путь дракона» (1972), однако серьезные роли он стал получать гораздо позже — с 1977-го.
Наибольшую известность Чаку Норрису принес сериал «Крутой Уокер», где он сыграл главную роль. В дальнейшем за ним закрепился образ практически непобедимого олицетворения лозунга «добро должно быть с кулаками» — подобных персонажей он играл в большинстве своих фильмов.
Именно образ «крутого Уокера» принес Чаку Норрису славу в интернете в 2005 году — в качестве интернет-мема актера знают и по сей день. Пользователям интернета широко известен список фактов о Чаке Норрисе (и его «удар Чака Норриса ногой с разворота (УЧНН(С)Р)», пародирующий многие штампы голливудских боевиков.
Так, согласно этому списку:
- Неверно утверждать, что отцом Чака Норриса был простой смертный. Чак Норрис вернулся в прошлое и зачал сам себя.
- Чак Норрис в детстве спал с настоящим медведем.
- Слезы Чака Норриса лечат рак. Но он так крут, что никогда не плачет. Вообще.
- Чак Норрис досчитал до бесконечности. Дважды.
- Уилт Чемберлен утверждает, что переспал более чем с 20 000 женщин за всю свою жизнь. А для Чака Норриса это всего лишь «скучный вторник».
- Чак Норрис не ходит на охоту, потому что слово «охотиться» подразумевает возможность неудачи. Чак Норрис ходит убивать (этот факт однажды использовала в телерекламе культовая ММОРПГ World of Warcraft).
- Великая Китайская стена была построена для защиты от Чака Норриса, но затея позорно провалилась.
- Третий закон Ньютона ошибочен: он гласит, что для каждого действия есть противодействие, но ничто в мире не может составить противодействие удару Чака Норриса ногой с разворота.
- Когда Чак Норрис заходит в воду, он не становится мокрым от нее, это вода становится «чаконоррисовой».
- Однажды лицо Чака Норриса попытались вырубить на скале Рашмор. Но гранит оказался недостаточно твердым для его бороды
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