Новости общества

21:25 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня 80-летие отмечает Чак Норрис — известный актер и герой интернета

20:25, 10.03.2020
Сегодня 80-летие отмечает Чак Норрис — известный актер и герой интернета
Фото: af.mil

Сегодня исполнилось 80 лет Карлосу Рэю (Чаку) Норрису, американскому киноактеру и мастеру боевых искусств.

Норрис родился 10 марта 1940 года в городе Райан (Оклахома, США). После окончания школы он начал службу в рядах Военно-воздушных сил США на базе в Южной Корее, там он получил прозвище Чак, там же он начал изучать боевые искусства (как он сам признавался, от скуки). Он отслужил в войсках три года и к концу службы уже обладал черным поясом по карате. В дальнейшем он открыл целую сеть собственных школ боевых искусств.

В кинематограф Чака Норриса привел киноактер Стив Маккуин, один из посетителей школ карате Чака Норриса. Дебютной картиной для него стал фильм с участием Брюса Ли «Путь дракона» (1972), однако серьезные роли он стал получать гораздо позже — с 1977-го.

Наибольшую известность Чаку Норрису принес сериал «Крутой Уокер», где он сыграл главную роль. В дальнейшем за ним закрепился образ практически непобедимого олицетворения лозунга «добро должно быть с кулаками» — подобных персонажей он играл в большинстве своих фильмов.

Именно образ «крутого Уокера» принес Чаку Норрису славу в интернете в 2005 году — в качестве интернет-мема актера знают и по сей день. Пользователям интернета широко известен список фактов о Чаке Норрисе (и его «удар Чака Норриса ногой с разворота (УЧНН(С)Р)», пародирующий многие штампы голливудских боевиков.

Так, согласно этому списку:

  • Неверно утверждать, что отцом Чака Норриса был простой смертный. Чак Норрис вернулся в прошлое и зачал сам себя.
  • Чак Норрис в детстве спал с настоящим медведем.
  • Слезы Чака Норриса лечат рак. Но он так крут, что никогда не плачет. Вообще.
  • Чак Норрис досчитал до бесконечности. Дважды.
  • Уилт Чемберлен утверждает, что переспал более чем с 20 000 женщин за всю свою жизнь. А для Чака Норриса это всего лишь «скучный вторник».
  • Чак Норрис не ходит на охоту, потому что слово «охотиться» подразумевает возможность неудачи. Чак Норрис ходит убивать (этот факт однажды использовала в телерекламе культовая ММОРПГ World of Warcraft).
  • Великая Китайская стена была построена для защиты от Чака Норриса, но затея позорно провалилась.
  • Третий закон Ньютона ошибочен: он гласит, что для каждого действия есть противодействие, но ничто в мире не может составить противодействие удару Чака Норриса ногой с разворота.
  • Когда Чак Норрис заходит в воду, он не становится мокрым от нее, это вода становится «чаконоррисовой».
  • Однажды лицо Чака Норриса попытались вырубить на скале Рашмор. Но гранит оказался недостаточно твердым для его бороды
ОбществоКультура
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров