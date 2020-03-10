ЦБ пообещал поблажки банкам в связи с коронавирусом

Центробанк анонсировал ряд послаблений для кредитных организаций. Регулятор опубликовал список, добавив, что банковская система РФ достаточно устойчива, чтобы выдержать волатильность финансовых рынков.

До 30 сентября 2020 года банки могут не ухудшать оценку качества обслуживания долга и оценку финансового положения заемщиков из отраслей туризма и транспорта, если они потеряли в доходах из-за эпидемии коронавируса.

Также вводится пониженный коэффициент риска в размере 70% для номинированных в рублях кредитных требований к организациям, производящим лекарства и медтехнику.

ЦБ решил обнулить надбавки к коэффициентам риска по предоставляемым валютным кредитам таким производителям. Это правило также будет действовать до 30 сентября.