Новости аналитики

09:09 МСК Все новости
Новости раздела
Аналитика

Крупнейшие татарстанские компании-должники недоплатили бюджету более 685 млн рублей

08:18, 10.03.2020
Крупнейшие татарстанские компании-должники недоплатили бюджету более 685 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Александр Шакиров

Аналитическая служба «Реального времени» подсчитала долги по налогам и платежам татарстанских компаний. Входящие в тройку лидеров предприятия в сумме недоплатили в бюджет 685,8 млн рублей.

Первую строчку занимает АО «Нефтегазстрой», общий долг по налогам и обязательным платежам которого достиг 383,1 млн рублей.

Далее следует АО «Судоходная компания «Татфлот» с долгом в 192,8 млн рублей.

Замыкает тройку лидеров ООО «Нефтегазстрой-НК», задолжавшее 109,9 млн рублей.

В общей сложности в республике 4 477 компаний задолжали ФНС порядка 2 млрд рублей. Подробный анализ читайте в материале «Реального времени».

АналитикаЭкономика Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров