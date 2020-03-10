Крупнейшие татарстанские компании-должники недоплатили бюджету более 685 млн рублей
Аналитическая служба «Реального времени» подсчитала долги по налогам и платежам татарстанских компаний. Входящие в тройку лидеров предприятия в сумме недоплатили в бюджет 685,8 млн рублей.
Первую строчку занимает АО «Нефтегазстрой», общий долг по налогам и обязательным платежам которого достиг 383,1 млн рублей.
Далее следует АО «Судоходная компания «Татфлот» с долгом в 192,8 млн рублей.
Замыкает тройку лидеров ООО «Нефтегазстрой-НК», задолжавшее 109,9 млн рублей.
В общей сложности в республике 4 477 компаний задолжали ФНС порядка 2 млрд рублей. Подробный анализ читайте в материале «Реального времени».
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