Мишустин обсудил ситуацию в экономике с Новаком и Силуановым

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел внеплановое совещание по экономическим вопросам. Он обсудил ситуацию с обвалом цен на нефть с восемью топовыми чиновниками экономического блока.

В нем приняли участие первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Юрий Борисов, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Александр Новак, министр экономического развития Максим Решетников, помощник президента Максим Орешкин и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, передает пресс-служба правительства РФ.

Новак объяснил, что в ходе переговоров стран — экспортеров нефти ОПЕК+ о продлении или заключении нового соглашения по ограничению добычи нефти российская сторона предлагала продлить соглашение на действующих условиях как минимум до конца II квартала, чтобы «лучше понять ситуацию с влиянием коронавируса на мировую экономику и спрос на нефть». Несмотря на это, отметил министр, партнеры по ОПЕК приняли решение «о наращивании добычи нефти и борьбе за долю рынка».

Силуанов объяснил, что финансовых резервов страны хватит на выполнение поручений президента и сохранение макроэкономической и финансовой стабильности в стране.