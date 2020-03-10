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В Татарстане потеплеет до +8°С

05:31, 10.03.2020
В Татарстане потеплеет до +8°С
Фото: tatarmeteo.ru

Во вторник, 10 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем синоптики прогнозируют дождь. В отдельных районах возможен туман.

Ветер южный, юго-восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +3°С до +8°С. В Казани термометры покажут 5—7 градусов тепла. В Набережных Челнах метеорологи предсказывают от +3°С до +6°С.

Утром на дорогах местами гололедица.

Общество Татарстан
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