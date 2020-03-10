В Татарстане потеплеет до +8°С
Во вторник, 10 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем синоптики прогнозируют дождь. В отдельных районах возможен туман.
Ветер южный, юго-восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха составит от +3°С до +8°С. В Казани термометры покажут 5—7 градусов тепла. В Набережных Челнах метеорологи предсказывают от +3°С до +6°С.
Утром на дорогах местами гололедица.Общество Татарстан
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