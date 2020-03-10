Минкульт Татарстана потратит на обучение чиновников по программе MBA более 10 млн рублей

Министерство культуры РТ объявило тендер на образовательные услуги по программе «МВА — Менеджмент в культуре». Начальная стоимость контракта составляет 10,8 млн рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 6 по 16 марта. Сам аукцион назначен на 17 марта, говорится в сообщении на сайте госзакупок.

Из техзадания следует, что образовательные услуги должны предоставляться на 2 года, до 31 марта 2022 года. Исполнитель должен предоставить 640 часов занятий. Обучатся будут не менее 20 человек.

«Программа должна быть реализована с участием признанных лидеров российских и зарубежных университетов в области менеджмента и бизнес-образования и имеющих опыт работы в консалтинге и проектной деятельности в сфере культуры и искусств, а также представители деловых и бизнес структур», — говорится в техзадании.