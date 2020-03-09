В МЧС предупредили татарстанцев о тумане и гололеде

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане в ночь на вторник ожидается гололедица, 10 марта в республике синоптики прогнозируют туман. В республиканском главке МЧС предупредили жителей РТ об опасности этих метеорологических явлений.

Водителям рекомендовано соблюдать дистанцию и тормозить плавно. Согласно сообщению ГУ МЧС по РТ, пешеходам стоит переходить дорогу только в специально предназначенных для этого местах.

Также спасатели советуют надевать малоскользящую обувь. А любителям походов предложено взять с собой исправные средства связи и приборы навигации.