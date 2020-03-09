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Соцсети: в Татарстане в аварию попал экипаж ДПС

13:40, 09.03.2020
Соцсети: в Татарстане в аварию попал экипаж ДПС
Фото: instagram.com/region116.dtp.official/

Экипаж ДПС попал в аварию накануне в Алексеевском районе Татарстана. Фотографии последствий аварии выложили пользователи соцсетей.

Судя по фото, у машины пострадала задняя часть, также имеются вмятины с правого бока. В результате ДТП автомобиль съехал на обочину и, похоже, зацепил придорожный столб.

При этом в комментариях пользователи неоднозначно отреагировали на аварию. Часть из них оставила злорадные комментарии в адрес сотрудников ДПС, другая часть вступилась за пострадавших.

Происшествия Татарстан
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