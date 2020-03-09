Соцсети: в Татарстане в аварию попал экипаж ДПС

Экипаж ДПС попал в аварию накануне в Алексеевском районе Татарстана. Фотографии последствий аварии выложили пользователи соцсетей.

Судя по фото, у машины пострадала задняя часть, также имеются вмятины с правого бока. В результате ДТП автомобиль съехал на обочину и, похоже, зацепил придорожный столб.

При этом в комментариях пользователи неоднозначно отреагировали на аварию. Часть из них оставила злорадные комментарии в адрес сотрудников ДПС, другая часть вступилась за пострадавших.