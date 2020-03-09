В Апастовском районе дотла сгорел жилой дом

Минувшей ночью в селе Среднее Балтаево в Апастовском районе Татарстана сгорел жилой дом. Видеозапись пожара появилась в социальных сетях.

Информация о пожаре также фигурирует в сводке МЧС Татарстана за минувшие сутки. Официально о пострадавших не сообщается, автор видеоролика также сообщает, что пострадавших на пожаре нет.

Напомним, минувшим вечером на пожаре в Казани также пострадали двое детей — они отравились угарным газом.