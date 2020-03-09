В Апастовском районе дотла сгорел жилой дом
Минувшей ночью в селе Среднее Балтаево в Апастовском районе Татарстана сгорел жилой дом. Видеозапись пожара появилась в социальных сетях.
Информация о пожаре также фигурирует в сводке МЧС Татарстана за минувшие сутки. Официально о пострадавших не сообщается, автор видеоролика также сообщает, что пострадавших на пожаре нет.
Напомним, минувшим вечером на пожаре в Казани также пострадали двое детей — они отравились угарным газом.Происшествия Татарстан
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