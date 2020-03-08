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Происшествия

В Петербурге несовершеннолетний сын судьи подозреваемый в убийстве заявил о случайном выстреле

20:19, 08.03.2020
В Петербурге несовершеннолетний сын судьи подозреваемый в убийстве заявил о случайном выстреле
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Петербурге суд отправил под домашний арест подростка, подозреваемого в убийстве сверстника. Сам юноша заявил, что сделал выстрел непреднамеренно.

«Он не отрицает содеянного, заявил, что выстрелил по неосторожности», — передает ТАСС со ссылкой на источник.

Колпинский райсуд Санкт-Петербурга отправил несовершеннолетнего сына судьи под домашний арест до 7 мая 2020 года. Домашний арест подозреваемый будет отбывать не по месту совершения преступления.

Напомним, что в ночь на воскресенье в Петербурге на лестничной клетке жилого дома на улице Ижорского Батальона было обнаружено 14-летнего подростка с огнестрельным ранением головы.

Происшествия
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