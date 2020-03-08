В Петербурге несовершеннолетний сын судьи подозреваемый в убийстве заявил о случайном выстреле

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Петербурге суд отправил под домашний арест подростка, подозреваемого в убийстве сверстника. Сам юноша заявил, что сделал выстрел непреднамеренно.

«Он не отрицает содеянного, заявил, что выстрелил по неосторожности», — передает ТАСС со ссылкой на источник.

Колпинский райсуд Санкт-Петербурга отправил несовершеннолетнего сына судьи под домашний арест до 7 мая 2020 года. Домашний арест подозреваемый будет отбывать не по месту совершения преступления.

Напомним, что в ночь на воскресенье в Петербурге на лестничной клетке жилого дома на улице Ижорского Батальона было обнаружено 14-летнего подростка с огнестрельным ранением головы.