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Происшествия

В Петербурге по подозрению в убийстве несовершеннолетнего сына судьи

13:48, 08.03.2020
В Петербурге по подозрению в убийстве несовершеннолетнего сына судьи

Несовершеннолетнего сына Третьего кассационного суда общей юрисдикции задержали сегодня в Санкт-Петербурге. Его подозревают в убийстве школьника.

Тело убитого обнаружили накануне вечером в подъезде одного из домов города с огнестрельным ранением головы, сообщает «Интерфакс».

Телеграм-канал Mash добавляет, что квартиру, где скрывался подозреваемый, штурмовали силами спецназа. именно около этой квартиры было обнаружено тело, при этом предполагаемому убийце удалось сбежать оттуда. Позже его задержали на улице в Пушкино.

Происшествия
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