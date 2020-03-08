В Петербурге по подозрению в убийстве несовершеннолетнего сына судьи

Несовершеннолетнего сына Третьего кассационного суда общей юрисдикции задержали сегодня в Санкт-Петербурге. Его подозревают в убийстве школьника.

Тело убитого обнаружили накануне вечером в подъезде одного из домов города с огнестрельным ранением головы, сообщает «Интерфакс».

Телеграм-канал Mash добавляет, что квартиру, где скрывался подозреваемый, штурмовали силами спецназа. именно около этой квартиры было обнаружено тело, при этом предполагаемому убийце удалось сбежать оттуда. Позже его задержали на улице в Пушкино.