В Петербурге по подозрению в убийстве несовершеннолетнего сына судьи
Несовершеннолетнего сына Третьего кассационного суда общей юрисдикции задержали сегодня в Санкт-Петербурге. Его подозревают в убийстве школьника.
Тело убитого обнаружили накануне вечером в подъезде одного из домов города с огнестрельным ранением головы, сообщает «Интерфакс».
Телеграм-канал Mash добавляет, что квартиру, где скрывался подозреваемый, штурмовали силами спецназа. именно около этой квартиры было обнаружено тело, при этом предполагаемому убийце удалось сбежать оттуда. Позже его задержали на улице в Пушкино.Происшествия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым