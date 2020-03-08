Глава РКБ предложил министру здравоохранения организовать в стране региональные центры здоровья семьи

Главный врач Республиканской клинической больницы Рафаэль Шавалиев предложил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко создать в стране систему региональных центров здоровья семьи.

Шавалиев отметил, что первый такой центр можно открыть в Татарстане не базе РКБ, передает «Татар-информ».

«Мы видим определенный провал. Люди от 18 до 23 лет не обращаются в стандартные поликлиники. Мы готовы быть пилотной площадкой и готовить концепцию», — сказал он.

Министр отметил, что прежде чем утвердить проект, надо его более детально обрисовать и понять, что он даст.

Предполагается, что в центре будут реализованы такие направления, как женская консультация, мужское здоровье. Предусмотрен пансионат для беременных, отделение ухода для женщин в трудной жизненной ситуации.

Напомним, сегодня в Казань прибыл глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Он встретился с президентом РТ Рустамом Миннихановым и наградил врачей РКИБ, обеспечивавших карантин для эвакуированных пассажиров с Diamond Princess.