Минниханов обсудил с главой Минздрава России организацию карантина для россиян с Diamond Princess

Фото: пресс-служба президента РТ

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко. На встрече они обсудили организацию карантина для россиян эвакуированных с охваченного коронавирусом лайнера Diamond Princess. Напомним, что восемь граждан России с этого лайнера находятся под присмотром врачей в Казани.

Рустам Минниханов рассказал о том, какая работа была организована в республике по обеспечению всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер и комфортных условий для пребывания эвакуированных граждан.

Минниханов и Мурашко особо отметили роль медицинского персонала, который достойно исполнил свой профессиональный долг и все 14 дней находился рядом с людьми, окружая их заботой, сообщает пресс-служба президента РТ.