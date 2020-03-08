Новости общества

11:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минниханов обсудил с главой Минздрава России организацию карантина для россиян с Diamond Princess

10:31, 08.03.2020
Минниханов обсудил с главой Минздрава России организацию карантина для россиян с Diamond Princess
Фото: пресс-служба президента РТ

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко. На встрече они обсудили организацию карантина для россиян эвакуированных с охваченного коронавирусом лайнера Diamond Princess. Напомним, что восемь граждан России с этого лайнера находятся под присмотром врачей в Казани.

Рустам Минниханов рассказал о том, какая работа была организована в республике по обеспечению всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер и комфортных условий для пребывания эвакуированных граждан.

Минниханов и Мурашко особо отметили роль медицинского персонала, который достойно исполнил свой профессиональный долг и все 14 дней находился рядом с людьми, окружая их заботой, сообщает пресс-служба президента РТ.

ОбществоВластьМедицина Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров