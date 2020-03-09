Пользователи пожаловались на «синий экран смерти» после обновления Windows 10

Фото: скриншот

Часть пользователей Windows 10, установивших необязательное февральское обновление, пожаловались на многочисленные проблемы после установки.

На этапе авторизации в системе обновленный Windows начинает выдавать «синий экран смерти», после чего падает производительность системы. Также наблюдаются сбои в воспроизведении звука и падение FPS в играх.

Кроме того, проблемы появились при переходе в «спящий режим»: компьютеры начинают самопроизвольно «просыпаться» каждые два часа, сообщает издание Windows Latest.