Число стран с подтвержденными случаями коронавируса приближается к сотне

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Число стран, в которых зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом, приближается к 100. За минувшие сутки случаи коронавирусной инфекции выявили в Молдавии, Парагвае, Болгарии и Мальте, пишет ТАСС.

При этом общее число заболевших в мире уже превысило 100 тысяч человек, из них умерло более 3,4 тысячи.

В России на этой неделе выявили десять новых случаев коронавируса в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Липецке. Во всех случаях речь идет о пациентах, недавно вернувшихся из Италии, где расположен один из крупнейших очагов инфекции в Европе.