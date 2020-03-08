Казань вошла в топ-5 популярных у москвичей маршрутов на 8 Марта
Казань оказалась в числе пяти городов, куда чаще всего отправляются поездами на 8 Марта, говорится в исследовании сервиса Туту.ру.
В целом по России в первую пятерку маршрутов вошли Петербург, Нижний Новгород, Казань, Иваново и Владимир с отправлением из Москвы.
Первая тройка зарубежных железнодорожных направлений, как пишет «РИА Новости», выглядит следующим образом: Москва — Минск, Петербург — Хельсинки и Москва — Киев.
Напомним, Казань также стала одним из самых популярных направлений, куда россияне собираются отправиться на поезде в течение всего марта.ОбществоИнфраструктураБизнесТранспорт Татарстан
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