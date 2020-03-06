Стал известен график игр второго раунда плей-офф КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала на своем официальном сайте сетку матчей второго раунда Кубка Гагарина.

Победитель пары «Ак Барс» — «Нефтехимик» начнет второй раунд плей-офф 18 марта. Остальные матчи намечены на 20, 22, 24, 26, 28, 30 марта 2020 года. Такой же график игр намечен в серии с участием победителя пары ЦСКА — «Торпедо».

Первые два матча и в случае необходимости пятый и седьмой матчи проводятся на полях клубов, имеющих более высокий номер «посева» в паре.

Напомним, что после двух матчей первого раунда плей-офф Кубка Гагарина «Ак Барс» ведет 2:0 в серии с «Нефтехимиком». Сегодня команды сыграют в Нижнекамске третью игру.